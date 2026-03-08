Širom sveta obeležava se Dan žena

RTV pre 8 sati  |  Tanjug
Širom sveta obeležava se Dan žena

BEOGRAD - Širom sveta danas se obeležava 8. mart - Dan žena.

U Srbiji, on je prvi put obeležen 1914. godine, svega pet godina nakon prve proslave Dana žena u Njujorku, 28. februara 1909. Ujedinjene nacije su sedamdesetih 20. veka, postupno prihvatile 8. mart kao međunarodni Dan zena, da bi Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1977. godine pozvala da se 8. mart usvoji kao praznik posvećen pravima žena. Prethodno, feministički pokret na Zapadu prihvatio je odnosno preuzeo taj datum, koji je prvobitno bio praznik levice. U
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Izađi, izbori se! Zrenjanin prvi put obeležio 8. mart na Trgu slobode – poruke protiv eksploatacije i nepravde Izađi, izbori…

Izađi, izbori se! Zrenjanin prvi put obeležio 8. mart na Trgu slobode – poruke protiv eksploatacije i nepravde Izađi, izbori se!

Volim Zrenjanin pre 4 sati
Širom sveta obeležava se Dan žena

Širom sveta obeležava se Dan žena

Euronews pre 8 sati
Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena

Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena

Gradski portal 018 pre 8 sati
Portal Volim Zrenjanin svim pripadnicama lepšeg pola čestita 8. mart, Međunarodni dan žena! Međunarodni dan žena U Srbiji se…

Portal Volim Zrenjanin svim pripadnicama lepšeg pola čestita 8. mart, Međunarodni dan žena! Međunarodni dan žena U Srbiji se Dan žena obeležava od 1914. godine, a Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine.

Volim Zrenjanin pre 9 sati
8. mart: Marš za ravnopravnost koji traje više od jednog veka

8. mart: Marš za ravnopravnost koji traje više od jednog veka

Danas pre 9 sati
Danas obeležavavamo Dan žena: Više od 100 godina borbe za jednakost, od marševa do modernih izazova

Danas obeležavavamo Dan žena: Više od 100 godina borbe za jednakost, od marševa do modernih izazova

Mondo pre 9 sati
Danas Međunarodni dan žena

Danas Međunarodni dan žena

Beta pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkGeneralna skupština Ujedinjenih nacija

Društvo, najnovije vesti »

Širom sveta proslave i demonstracije povodom Međunarodnog dana žena

Širom sveta proslave i demonstracije povodom Međunarodnog dana žena

Beta pre 19 minuta
Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sleteo u Dubai, povratak u Beograd oko ponoći

Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sleteo u Dubai, povratak u Beograd oko ponoći

Newsmax Balkans pre 18 minuta
Brankica lečila rak dojke, pa saznala da se proširio Jedina šansa za oporavak joj je lečenje van zemlje, a za to joj treba…

Brankica lečila rak dojke, pa saznala da se proširio Jedina šansa za oporavak joj je lečenje van zemlje, a za to joj treba naša pomoć

Blic pre 8 minuta
Zašto smo ovih dana umorni i bezvoljni iako je stiglo lepo vreme: Nauka ima odgovor

Zašto smo ovih dana umorni i bezvoljni iako je stiglo lepo vreme: Nauka ima odgovor

Danas pre 19 minuta
Pooginula dva vojnika Izraela

Pooginula dva vojnika Izraela

Politika pre 3 minuta