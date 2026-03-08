Pirot u cveću! Boje, mirisi, predivne kreacije...

Ovog vikenda centar grada, trotoari na glavnim ulicama i pored Zelene pijace prepuni su cveća.

Svake godine je tako povodom 8.marta, Međunarodnog dana žena. Ipak, čini se da su prodavci iz godine u godinu kreativniji. Cvetni aranžmani i zaista zanimljive kreacije, ne zna se koje su lepše. Atmosfera pred 8.mart je posebna. Cveće na svakom koraku, gužva u gradu i te predivne rukotvorine koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Naša kamera zabeležila je prazničnu, odnosno, pretprazničnu atmosferu u gradu u subotu, dan uoči 8.marta. Najviše je bilo cveća -