Sunce i prolećne temperature, ali jutarnji mraz ne popušta

Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano uz istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.

U Srbiji jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i na dva metra visine, dok se po kotlinama i rečnim dolinama očekuje i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni, uveče u pojačanju i sa udarima olujne jačine. Najniža