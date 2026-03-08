Sunce i prolećne temperature, ali jutarnji mraz ne popušta

RTS pre 2 sata
Sunce i prolećne temperature, ali jutarnji mraz ne popušta

Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano uz istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.

U Srbiji jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i na dva metra visine, dok se po kotlinama i rečnim dolinama očekuje i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni, uveče u pojačanju i sa udarima olujne jačine. Najniža
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

RTV pre 7 minuta
Ujutru mraz, tokom dana sunčano: Temperatura do 19 stepeni

Ujutru mraz, tokom dana sunčano: Temperatura do 19 stepeni

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 9. do 15. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 9. do 15. marta)

Pressek pre 12 minuta
Sunčano uz moguću kratkotrajnu kišu

Sunčano uz moguću kratkotrajnu kišu

Šabačke novosti pre 42 minuta
Danas sunčano i toplo u Novom Sadu

Danas sunčano i toplo u Novom Sadu

Radio 021 pre 1 sat
Dobro jutro Mitrovice! Momci, jeste li spremni za Dan žena?

Dobro jutro Mitrovice! Momci, jeste li spremni za Dan žena?

Ozon pre 12 minuta
Pred nama sunčan i pravi prolećni dan: Temperatura do 20 stepeni

Pred nama sunčan i pravi prolećni dan: Temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

RTV pre 7 minuta
Ujutru mraz, tokom dana sunčano: Temperatura do 19 stepeni

Ujutru mraz, tokom dana sunčano: Temperatura do 19 stepeni

Newsmax Balkans pre 2 minuta
8. mart: Marš za ravnopravnost koji traje više od jednog veka

8. mart: Marš za ravnopravnost koji traje više od jednog veka

Danas pre 2 minuta
Piter Džekson će dobiti počasnu Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu

Piter Džekson će dobiti počasnu Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu

Radio 021 pre 7 minuta
Danas Međunarodni dan žena

Danas Međunarodni dan žena

Beta pre 37 minuta