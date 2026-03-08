Dan žena čestitali Vučić, Dodik, Putin, ...

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Dan žena, 8. mart, uz zahvalnost ženama što, kako je naveo, toliko vole našu Srbiju.

"Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete. Srećan 8. mart!", napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic. Širom sveta danas se obeležava 8. mart - Dan žena, a u Srbiji je prvi put obeležen 1914. godine, svega pet godina nakon prve proslave Dana žena u Njujorku, 28. februara 1909. godine. Krkobabić: Nijedna žena u Srbiji ne sme da bude zaboravljena Povodom