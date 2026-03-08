Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu, pričinjena manja šteta

OSLO - U američkoj ambasadi u glavnom gradu Norveške Oslu rano jutros je ođeknula eksplozija koja je izazvala manju štetu, a nije bilo povređenih, saopštila je norveška policija.

U saopštenju se navodi da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni deo ambasade, kao i da nisu pronađene druge eksplozivne naprave na tom području. "Istraga je sprovedena na licu mesta uz pomoc pasa, dronova i helikoptera, a tragalo se za jednim ili više potencijalnih počinilaca", ističe se u saopštenju. Eksplozija se čula iz kompleksa ambasade u zapadnom delu Osla oko 1.00 sat, a dim se pojavio iznad tog područja, rekli su očevici za Rojters.