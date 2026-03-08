Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu, pričinjena manja šteta

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu, pričinjena manja šteta

OSLO - U američkoj ambasadi u glavnom gradu Norveške Oslu rano jutros je ođeknula eksplozija koja je izazvala manju štetu, a nije bilo povređenih, saopštila je norveška policija.

U saopštenju se navodi da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni deo ambasade, kao i da nisu pronađene druge eksplozivne naprave na tom području. "Istraga je sprovedena na licu mesta uz pomoc pasa, dronova i helikoptera, a tragalo se za jednim ili više potencijalnih počinilaca", ističe se u saopštenju. Eksplozija se čula iz kompleksa ambasade u zapadnom delu Osla oko 1.00 sat, a dim se pojavio iznad tog područja, rekli su očevici za Rojters.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Snažna eksplozija kod američke ambasade u Oslu! Jake policijske snage na terenu, "puklo" kod konzularnog odeljenja! Objavljeni…

Snažna eksplozija kod američke ambasade u Oslu! Jake policijske snage na terenu, "puklo" kod konzularnog odeljenja! Objavljeni snimci (foto/video)

Kurir pre 2 minuta
Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu! Odjeknula snažna detonacija, kulja dim

Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu! Odjeknula snažna detonacija, kulja dim

Mondo pre 27 minuta
Dim nad Oslom: Eksplozija u ambasadi SAD VIDEO

Dim nad Oslom: Eksplozija u ambasadi SAD VIDEO

B92 pre 17 minuta
Prvi snimci iz Osla: eksplozija kod ambasade SAD, policija blokirala područje

Prvi snimci iz Osla: eksplozija kod ambasade SAD, policija blokirala područje

Telegraf pre 1 sat
Šta se do sada zna o eksploziji u Oslu: blokirano područje kod američke ambasade, digli dronove

Šta se do sada zna o eksploziji u Oslu: blokirano područje kod američke ambasade, digli dronove

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Američka ambasadaRojtersOsloNorveškahelikopter

Svet, najnovije vesti »

Kina preplavila Evropu izvozom, grade fabrike, a nema radnih mesta: Novi plan isključuje Peking iz investicija

Kina preplavila Evropu izvozom, grade fabrike, a nema radnih mesta: Novi plan isključuje Peking iz investicija

Euronews pre 2 minuta
Ko je Putinov čovek za Bliski istok?

Ko je Putinov čovek za Bliski istok?

Danas pre 2 minuta
Preti li u Nemačkoj odmazda iranskih službi?

Preti li u Nemačkoj odmazda iranskih službi?

Danas pre 2 minuta
Snažna eksplozija kod američke ambasade u Oslu! Jake policijske snage na terenu, "puklo" kod konzularnog odeljenja! Objavljeni…

Snažna eksplozija kod američke ambasade u Oslu! Jake policijske snage na terenu, "puklo" kod konzularnog odeljenja! Objavljeni snimci (foto/video)

Kurir pre 2 minuta
Orban ne isključuje mogućnost da obustavi isporuku struje Ukrajini; Zaharova: Nuklearno oružje opsesija Kijeva

Orban ne isključuje mogućnost da obustavi isporuku struje Ukrajini; Zaharova: Nuklearno oružje opsesija Kijeva

RTS pre 7 minuta