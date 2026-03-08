UKRAJINSKA KRIZA: Orban ne isključuje mogućnost da obustavi isporuku struje Ukrajini; Zaharova: Nuklearno oružje opsesija Kijeva

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.474. dan. Američki predsednik Donald Tramp ističe da je problem u postizanju mirovnog sporazuma to što postoji ogromna mržnja između Rusije i Ukrajine.

Operacije potrage i spasavanja se nastavljaju na mestu ruskog vazdušnog napada u Harkovu. Državna služba za vanredne situacije izvestila je da su spasioci izvukli tela 11 žrtava, među kojima ima i dece, iz ruševina petospratnice. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su se dve strane više puta približile postizanju mirovnog sporazuma o okončanju rata u Ukrajini, ali je svaki put jedna strana odustala. Ističe da je problem što postoji ogromna mržnja između