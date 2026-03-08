Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Serbian News Media pre 44 minuta
Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

U Srbiji se ujutru očekuje mraz i hladno vreme, a tokom dana će biti sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Po kotlinama i rečnim dolinama ujutru i kratkotrajna magla. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar, uveče u pojačanju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od minus jedan do šest, a najviša od 15 do 19 stepeni. U Beogradu će ujutru biti hladno, a tokom dana sunčano i
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Narednih dana pravo prolećno vreme

Narednih dana pravo prolećno vreme

NoviSad.com pre 24 minuta
Sunčano i toplije tokom dana, jutro hladno uz slab mraz

Sunčano i toplije tokom dana, jutro hladno uz slab mraz

Glas Zaječara pre 29 minuta
Toplo i drugog dana vikenda, krajem dana naoblačenje na jugu

Toplo i drugog dana vikenda, krajem dana naoblačenje na jugu

Vranje news pre 39 minuta
Natprosečno toplo vreme i drugog dana vikenda

Natprosečno toplo vreme i drugog dana vikenda

N1 Info pre 1 sat
Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

RTV pre 1 sat
Vreme danas: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Vreme danas: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Nedeljnik pre 55 minuta
Ujutru mraz, tokom dana sunčano: Temperatura do 19 stepeni

Ujutru mraz, tokom dana sunčano: Temperatura do 19 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Banatsrbija

Društvo, najnovije vesti »

Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana

Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana

N1 Info pre 14 minuta
Srednji kurs dinara za evro sutra 117,3871 dinara

Srednji kurs dinara za evro sutra 117,3871 dinara

Insajder pre 14 minuta
Stanković: O skraćivanju časova neće se lomiti preko kolena, mobilni nisu igračka u školi

Stanković: O skraćivanju časova neće se lomiti preko kolena, mobilni nisu igračka u školi

Insajder pre 39 minuta
Zašto su žene, iako obrazovanije, i dalje 'siromašniji' pol u Srbiji

Zašto su žene, iako obrazovanije, i dalje 'siromašniji' pol u Srbiji

BBC News pre 35 minuta
Manje od pet odsto ulica u Beogradu nosi imena žena

Manje od pet odsto ulica u Beogradu nosi imena žena

Serbian News Media pre 34 minuta