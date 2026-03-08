Natprosečno toplo vreme i drugog dana vikenda

I drugi dan vikenda obeležiće natprosečno toplo vreme.

Iznad zapadnih, južnih i jugoistočnih delova Balkana danas će biti umereno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. U ostatku regiona sunčano, u istočnim i centralnim predelima i vetrovito. U nastavku dana na jugu zemlje umereno oblačno, mestimično sa sasvim slabom kišom. U ostalim predelima sunčano, uz pojačanje vetra u košavskom području. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Narednih dana očekuju se hladna jutra, uz pojavu slabog do umerenog mraza i