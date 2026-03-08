Teška nesreća na Obrenovačkom drumu: Među povređenima ima dece

Na Obrenovačkom drumu, kod skretanja za Železnik, večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri automobila, a kako nezvanično saznajemo, povređena su dva deteta. Devojčica stara tri godine prevezena je u Tiršovu, gde joj je konstatovana povreda ramena. Drugo dete hospitalizovano je u Univerzitetskom kliničkom centru zbog povreda grudnog koša. Saobraćaj na ovom delu puta je usporen, a Hitna pomoć je na terenu. (Telegraf.rs)