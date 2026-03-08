Teška nesreća na Obrenovačkom drumu: Među povređenima ima dece

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Teška nesreća na Obrenovačkom drumu: Među povređenima ima dece
Na Obrenovačkom drumu, kod skretanja za Železnik, večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri automobila, a kako nezvanično saznajemo, povređena su dva deteta. Devojčica stara tri godine prevezena je u Tiršovu, gde joj je konstatovana povreda ramena. Drugo dete hospitalizovano je u Univerzitetskom kliničkom centru zbog povreda grudnog koša. Saobraćaj na ovom delu puta je usporen, a Hitna pomoć je na terenu. (Telegraf.rs)
Tragedija na 8. mart u Srbiji: Majka i kćerka poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći

Sandžak haber pre 10 minuta
Direktan sudar u okolini Šapca: dve osobe nastradale, dvoje povređenih

Politika pre 20 minuta
Prve fotografije sa mesta stravične nesreće kod Šapca: Devojka (25) i žena (49) poginule na licu mesta, vozila potpuno uništena…

Blic pre 51 minuta
Teška saobraćajna nesreća na Obrenovačkom drumu: Sudar tri automobila, povređeno više dece

Mondo pre 1 sat
Muškarac poginuo nakon što je automobilom udario u bankinu: Jeziva nesreća na Avali

Mondo pre 3 sata
(Foto) Ovo su majka (49) i ćerka (25) poginule kod Šapca Umrle na licu mesta, sumnja se da je do nesreće došlo zbog preticanja…

Blic pre 4 sati
STRAVIČNE FOTOGRAFIJE: Dve osobe poginule, dve povređene u današnjoj nesreći kod Kormana

Šabačke novosti pre 3 sata
saobraćajna nesrećaŽelezniksaobraćajdecaTirsova

Gužve na podgoričkim pumpama zbog poskupljenja i navodnih nestašica goriva

RTV pre 20 minuta
Oglasilo se crnogorsko ministarstvo: Nema nestašice goriva, sutra o poskupljenju

Nova pre 5 minuta
Redovi na pumpama u Crnoj Gori zbog najave mogućeg prekida snabdevanja gorivom

Newsmax Balkans pre 1 minut
Anketa u Hrvatskoj: Milanović najpozitivniji, Plenković najlošije ocenjen političar

Euronews pre 0 minuta
Tragedija na 8. mart u Srbiji: Majka i kćerka poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći

Sandžak haber pre 10 minuta