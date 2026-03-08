Želeli su da je zaborave: Priča o umetnici koja je živela samo 36 godina, a zauvek ostala besmrtna!

Rođena 5. novembra 1909. godine u Požarevac, Milena Pavlović Barili ostala je upamćena kao jedna od najznačajnijih i najautentičnijih ličnosti srpske i evropske umetnosti 20. veka.

Slikarka, pesnikinja, kosmopolita, žena aristokratskog porekla i senzibiliteta – ali i umetnica čije je ime, posle Drugog svetskog rata, u novom ideološkom poretku bilo gurnuto u stranu. Živela je samo 36 godina. Ipak, iza sebe je ostavila opus koji je i danas predmet proučavanja istoričara umetnosti širom Evrope i Amerike. Poreklo: spoj Srbije i Italije Milena je rođena u uglednoj porodici. Otac, Bruno Barili, bio je italijanski kompozitor, muzički kritičar i