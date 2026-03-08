Pobeda odbojkašica Jedinstva protiv Leskovca

UŽICE – U 19. kolu Superlige Srbije odbojkašice Jedinstva savladale su u Velikom parku ekipu Leskovca 98 rezultatom 3:1 (24:26, 25:10, 26:24, 25:18).

Gošće iz Leskovca, uprkos činjenici da su praktično već ispale iz lige, u Užice su došle sa namerom da pruže dostojan otpor. U prvom setu igrale su veoma motivisano i posle izjednačene završnice uspele da iskoriste greške domaćih odbojkašica i povedu sa 1:0 u setovima. Izgubljeni set kao da je naljutio odbojkašice Jedinstva koje su u drugom delu meča zaigrale mnogo sigurnije. Drugi set otvorile su furiozno, povele sa 6:0 i bez većih problema ga privele kraju