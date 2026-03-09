ODIHR izneo pet preporuka vlastima Srbije za poboljšanje tri izborna zakona

Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) ocenila je da su nacrti izmena i dopuna tri izborna zakona u Srbiji, ukupno gledano, pozitivan korak za poboljšanje izbornog zakonodavstva, ali je upozorila da određene promene predstavljaju korak unazad u odnosu na ranije verzije, i iznela pet preporuka za njihovo unapređenje.

U Mišljenju o revidiranim nacrtima izmena i dopuna Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu, Kancelarija OEBS navodi da se oni odnose na veoma mali broj preporuka iz Hitnog mišljenja ODIHR iz 2024. iznetih radi dodatnog usklađivanja odredaba nacrta sa preporukama ODIHR iz 2023. i međunarodnim izbornim standardima.

ODIHR priznaje da neke od revizija nacrta izmena i dopuna zakona jačaju odredbe u određenoj meri, dok istovremeno ističe da nekoliko novih predloga podstiče dodatnu zabrinutost, navodi se u Mišljenju, donetom na osnovu zahteva Vlade Srbije od 2. februara.

U Mišljenju ODIHR izražava nadu da će preliminarni nacrti rezultirati sveobuhvatnom reformom izbornog zakonodavstva i ukazuje da i dalje važi preporuka tog tela da se takva reforma pokrene znatno pre narednih izbora, kroz inkluzivan konsultativni proces, koji uključuje relevantne zainteresovane strane, kao što su organizacije civilnog društva i opozicione političke stranke, i koji gradi široki politički konsenzus.

Određeni revidirani nacrti izmena i dopuna zakona, koji su analizirani u potpunosti ili delimično, bave se nekim od preporuka ODIHR iz 2023. godine, naročito onima koje pozivaju na obezbeđivanje obavezne obuke izbornih zvaničnika, na ukidanje ograničenja za potpise podrške listama kandidata, na proširenje prava na ispravljanje nedostataka u dokumentima za nominaciju, na dalje definisanje pravnih kriterijuma za status predstavnika nacionalne manjine na izbornim listama, na postavljanje kratkog roka za odluke Ustavnog suda i za produženje perioda za održavanje ponovljenih izbora, navodi se u Mišljenju.

Dodaje se da ODIHR u tom smislu ponavlja da su nacrti amandmana, ukupno gledano, pozitivan korak za poboljšanje izbornog zakonodavstva.

ODIHR, međutim, napominje da određene revizije nacrta izmena i dopuna zakona predstavljaju korak unazad u odnosu na ranije verzije, ocenjene u Hitnom mišljenju iz 2024. godine, uključujući uklanjanje nekih predloga koje je ODIHR jasno pozitivno ocenio i/ili zaključio da se njima u potpunosti ispunjava preporuka iz 2023. godine, kao što je predloženi konkretan rok za donošenje odluka Ustavnog suda u predmetima vezanim za izbore.

U Mišljenju, objavljenom na sajtu ODIHR, to telo je iznelo pet preporuka za dalje poboljšanje ili dopunu predloženih izmena i dopuna zakona.

Vlastima Srbije ODIHR je preporučio da razmotre eksplicitnu zabranu bilo kakve diskriminacije u sprovođenju obaveznog programa obuke izbornih zvaničnika i da poboljšaju predložene odredbe usmerene na jačanje profesionalizma lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora, ponovnim uvođenjem uklonjenih odredbi o obaveznoj obuci članova proširenih sastava tih tela.

Druga preporuka je da se razmotri skraćivanje roka za usvajanje uputstava za obuku i da se utvrdi kraći period posle kojeg na snagu stupaju odredbe o obaveznoj obuci izbornih zvaničnika, čime bi, kako se navodi, bio omogućen blagovremen razvoj programa obuke.

Preporučeno je i dalje razmatranje uspostavljanja jasnih i pravičnih kriterijuma za podnošenje liste kandidata sa statusom nacionalne manjine, tako što bi se i grupama građana dozvolilo da podnesu liste kandidata sa tim statusom.

Vlastima Srbije ODIHR preporučuje i da utvrde konkretan i razumno kratak rok za donošenje odluka Ustavnog suda o žalbama na izbore, kao i da sveobuhvatno razmotre potrebne izborne reforme, uz podsećanje na preporuke iz dosadašnjih izveštaja te organizacije i na Zajedničko mišljenje sa Venecijanskom komisijom iz 2022. godine.

U Mišljenju se ukazuje da je Skupština Srbije pripremila revidirani set nacrta izmena i dopuna tri izborna zakona posle Hitnog mišljenja ODIHR o nacrtima izmena i dopuna nekoliko izbornih zakona od 15. aprila 2024. godine, koji su bili odgovor na ograničen broj preporuka ODIHR iz Konačnog izveštaja o posmatranju parlamentarnih izbora u Srbiji održanih 17. decembra 2023. godine.

U Hitnom mišljenju iz 2024. zaključeno je da je prvobitni set predloženih izmena i dopuna zakona bio dobrodošao korak ka ispunjenju određenih preporuka ODIHR u zakonodavstvu, ali je istaknuto da bi za neke odredbe moglo biti korisno dodatno razmatranje pre njihovog usvajanja, navodi se u najnovijem Mišljenju ODIHR.

Prilikom pripreme najnovijeg mišljenja, kako se navodi, ODIHR je zatražio komentare od više zainteresovanih strana u Srbiji - predstavnici vladajuće stranke su naveli da su sadašnji tekstovi nacrta zakona preliminarni radni dokumenti namenjeni pokretanju procesa izmena i dopuna i olakšavanju širokih konsultacija, dok su drugi sagovornici ukazivali na proceduralne nepravilnosti, nedostatak transparentnosti i odsustvo inkluzivnog procesa konsultacija.