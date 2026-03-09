Poleteo avion Er Srbija za Rijad! Danas povratak oko 170 srpskih državljana, uskoro još jedan let

Sletanje u Rijad očekuje se u 11 časova po lokalnom vremenu, a povratak u Beograd oko 19.30 Pored ovog, organizovan je danas i drugi let iz Rijada za oko 150 putnika Avion Er Srbije za Rijad je upravo poleteo, a kojim bi iz tog grada u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović. Sletanje u Rijad se očekuje u 11 časova po našem vremenu a povratak u Beograd oko 19.30 časova. Pored ovog leta MSP je organizovao danas još jedan let, u 7.30 koji će prevesti oko 150 putnika. Kako je ranije saopšteno, ovi planirani letovi biće realizovani avionima "erbas A320", koji primaju po 180 putnika. Er Srbija je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za