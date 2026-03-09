Poleteo avion Er Srbija za Rijad! Danas povratak oko 170 srpskih državljana, uskoro još jedan let

Blic pre 2 sata
Poleteo avion Er Srbija za Rijad! Danas povratak oko 170 srpskih državljana, uskoro još jedan let

Sletanje u Rijad očekuje se u 11 časova po lokalnom vremenu, a povratak u Beograd oko 19.30 Pored ovog, organizovan je danas i drugi let iz Rijada za oko 150 putnika Avion Er Srbije za Rijad je upravo poleteo, a kojim bi iz tog grada u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović. Sletanje u Rijad se očekuje u 11 časova po našem vremenu a povratak u Beograd oko 19.30 časova. Pored ovog leta MSP je organizovao danas još jedan let, u 7.30 koji će prevesti oko 150 putnika. Kako je ranije saopšteno, ovi planirani letovi biće realizovani avionima "erbas A320", koji primaju po 180 putnika. Er Srbija je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Beta pre 33 minuta
Drugim specijalnim letom iz Dubaija 266 putnika bezbedno vraćeno u Srbiju

Drugim specijalnim letom iz Dubaija 266 putnika bezbedno vraćeno u Srbiju

Serbian News Media pre 42 minuta
Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Serbian News Media pre 22 minuta
Avion Er Srbije sa 266 putnika sleteo u Beograd: Očekuje se evakuacija 170 državljana Srbije iz Rijada

Avion Er Srbije sa 266 putnika sleteo u Beograd: Očekuje se evakuacija 170 državljana Srbije iz Rijada

Newsmax Balkans pre 33 minuta
Nastavljena evakuacija državljana Srbije iz Dubaija: Specijalnim letom u Beograd vraćeno 266 putnika

Nastavljena evakuacija državljana Srbije iz Dubaija: Specijalnim letom u Beograd vraćeno 266 putnika

NIN pre 52 minuta
Dva aviona "Er Srbije" poletela za Rijad po naše državljane

Dva aviona "Er Srbije" poletela za Rijad po naše državljane

RTS pre 1 sat
Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ErbasRijadAir Serbia

Društvo, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije; Iran dobio novog vrhovnog vođu

BLOG UŽIVO: Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije; Iran dobio novog vrhovnog vođu

Insajder pre 8 minuta
Preminuo akademik matematičar Vladimir Rakočević

Preminuo akademik matematičar Vladimir Rakočević

Beta pre 8 minuta
Preminuo akademik matematičar Vladimir Rakočević

Preminuo akademik matematičar Vladimir Rakočević

Serbian News Media pre 8 minuta
Akademik Vladimir Rakočević preminuo u 74. godini

Akademik Vladimir Rakočević preminuo u 74. godini

Nedeljnik pre 8 minuta
Obustava saobraćaja na Mostu na Adi: Novi Beograd bez tramvaja do 5. maja, ukidaju se linije 7L i 9L

Obustava saobraćaja na Mostu na Adi: Novi Beograd bez tramvaja do 5. maja, ukidaju se linije 7L i 9L

Nova pre 3 minuta