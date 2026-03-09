Tri i po decenije od 9. marta 1991: Dani koji su odredili budućnost SFR Jugoslavije

Pre 35 godina, 9. marta 1991. u Beogradu su održane prve masovne demonstracije srpske opozicije.

Najavljene kao protestni miting Srpskog pokreta obnove, koji je zbog lažnih optužbi RTB, sada RTS, tražio smenu njenog tadašnjeg direktora Dušana Mitevića, pretvorile su se u masovnu pobunu protiv vlasti Slodana Miloševića. U neredima u centru Beograda pogunili su pripadnik MUP-a Nedeljko Kosović (1937-1991) i mladić Branivoje Milinović (1973 -1991), pa su se zahtevi demostranata proširili i na ostavku ministra unutrašnjih poslova Radmila Bogdanovića. Iste večeri