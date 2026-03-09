Tri i po decenije od 9. marta 1991: Dani koji su odredili budućnost SFR Jugoslavije

Danas pre 14 minuta  |  Jelena Tasić
Tri i po decenije od 9. marta 1991: Dani koji su odredili budućnost SFR Jugoslavije

Pre 35 godina, 9. marta 1991. u Beogradu su održane prve masovne demonstracije srpske opozicije.

Najavljene kao protestni miting Srpskog pokreta obnove, koji je zbog lažnih optužbi RTB, sada RTS, tražio smenu njenog tadašnjeg direktora Dušana Mitevića, pretvorile su se u masovnu pobunu protiv vlasti Slodana Miloševića. U neredima u centru Beograda pogunili su pripadnik MUP-a Nedeljko Kosović (1937-1991) i mladić Branivoje Milinović (1973 -1991), pa su se zahtevi demostranata proširili i na ostavku ministra unutrašnjih poslova Radmila Bogdanovića. Iste večeri
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tri i po decenije od devetomartovskih demonstracija

Tri i po decenije od devetomartovskih demonstracija

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpski pokret obnoveRTSMinistar unutrašnjih poslovaMUPJugoslavija

Društvo, najnovije vesti »

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd

RTV pre 4 minuta
Jutro hladno, tokom dana sunčano: U Sremskoj Mitrovici temperatura do 19 stepeni

Jutro hladno, tokom dana sunčano: U Sremskoj Mitrovici temperatura do 19 stepeni

Ozon pre 3 minuta
Na današnji dan, 9. mart

Na današnji dan, 9. mart

N1 Info pre 58 minuta
Ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, do 19 stepeni

Ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, do 19 stepeni

RTV pre 39 minuta
Fond PIO: Prigovori penzionera na rang-liste za banje od danas do 13. marta

Fond PIO: Prigovori penzionera na rang-liste za banje od danas do 13. marta

RTV pre 44 minuta