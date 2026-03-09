U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperature do 20 stepeni

IndeksOnline pre 1 sat
U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperature do 20 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će u utorak, 10. marta biti sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, dok se sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, dok će temperature biti od minus dva do 20 stepeni. U Beogradu će nakon prohladnog jutra, u toku dana biti sunčano, vetrovito i relativno toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 19 stepeni. U narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i toplo vreme sa temperaturama oko 20 stepeni, uz mogućnost promenljive oblačnosti,
