U Libanu četvrtina poginulih su deca: Crni bilans sukoba Izraela i Hezbolaha!

Kurir pre 13 minuta  |  Beta)
U Libanu četvrtina poginulih su deca: Crni bilans sukoba Izraela i Hezbolaha!

Ministarstvo zdravlja Libana je danas saopštilo da je 83 dece među 394 poginulih od početka konflikta Hezbolaha i Izraela prošle nedelje.

Izrael je prošle nedelje ponovo pokrenuo invaziju na Liban pošto je militantni pokret Hezbolah gađao Izrael raketama u znak odmazde za izraelsko-američki napad na Iran. Izrael je pre ofanzive naredio evakuaciju stotina hiljada hiljada ljudi u Bejrutu i drugde u Libanu. Militanti islamistički pokret Hezbolah podržava Iran, sa kojim su Izrael i SAD u ratu od prošle subote. (Kurir.rs/Beta)
