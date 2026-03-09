Maloletnik (15) u Kraljevu pretučen metalnim palicama: Hitno prebačen u bolnicu, uhapšeno više mladića

U Kraljevu su uhapšena tri mladića - D.P. (20), M.B. (20) i V.R. (20) - zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u saizvšilaštvu.

Oni su osumnjičeni da su za vikend u Kraljevu pretukli maloletnika (15) u Dositejevoj ulici u Kraljevu. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D. P. (20), M. B. (20) i V. R. (20) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u saizvršilaštvu. Oni se sumnjiče da su, tokom vikenda, u noćnim satima, u Dositejevoj ulici u Kraljevu, napali tinejdžera (15) i zadali mu više udaraca rukama i