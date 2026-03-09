Srbi stigli bezbedno kući: Sleteo avion iz Dubaija u Beograd sa 266 putnika

Mondo pre 2 sata  |  Mila Matović
Srbi stigli bezbedno kući: Sleteo avion iz Dubaija u Beograd sa 266 putnika

Specijalnim letom iz Dubaija bezbedno je vraćeno kući 266 putnika, a na tom drugom po redu evakuacionom letu iz Dubaija od početka krize, delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodio je pomoćnik ministra Željko Jović.

Ministarstvo spoljnih poslova nastavlja sa evakuacijom naših građana. Podsetimo, za danas su planirana dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Halid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju MSP Srbije. Er Srbija je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Nastavljena evakuacija sa Bliskog istoka – dva aviona "Er Srbije" prevoze oko 320 srpskih državljana iz Rijada

Nastavljena evakuacija sa Bliskog istoka – dva aviona "Er Srbije" prevoze oko 320 srpskih državljana iz Rijada

RTS pre 25 minuta
Avion sleteo u Beograd: Letom iz Dubaija bezbedno vraćeno kući 266 putnika iz Srbije (video)

Avion sleteo u Beograd: Letom iz Dubaija bezbedno vraćeno kući 266 putnika iz Srbije (video)

Blic pre 2 sata
(Video) Avion Er Srbije sleteo u Beograd! Specijalnim letom iz Dubaija se kući vratilo 266 građana Srbije

(Video) Avion Er Srbije sleteo u Beograd! Specijalnim letom iz Dubaija se kući vratilo 266 građana Srbije

Dnevnik pre 2 sata
Kozarev: Organizovan drugi let iz Rijada koji će omogućiti povratak državljana Srbije, susednih i drugih zemalja

Kozarev: Organizovan drugi let iz Rijada koji će omogućiti povratak državljana Srbije, susednih i drugih zemalja

RTV pre 4 sati
Poleteo avion iz Rijada za Beograd sa 162 putnika, od kojih 10 beba

Poleteo avion iz Rijada za Beograd sa 162 putnika, od kojih 10 beba

RTV pre 4 sati
Nastavljena evakuacija sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sa 143 putnika leti ka Beogradu

Nastavljena evakuacija sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sa 143 putnika leti ka Beogradu

NIN pre 4 sati
Među 143 putnika i 9 beba! Drugi let Er Srbije iz Rijada Kozarev: Putnici iz katara, kuvajta, bahrenina i saudijske arabije…

Među 143 putnika i 9 beba! Drugi let Er Srbije iz Rijada Kozarev: Putnici iz katara, kuvajta, bahrenina i saudijske arabije kasnije danas sleću u Beograd

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromKatarKuvajtAir Serbia

Društvo, najnovije vesti »

Pao plafon na medicinsku sestru u KCV Novi Sad

Pao plafon na medicinsku sestru u KCV Novi Sad

Danas pre 20 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 19. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 19. kolu?

Danas pre 40 minuta
„Slučaj“ dr Dragan Milić: Narodni lekar sa mudrom taktikom?

„Slučaj“ dr Dragan Milić: Narodni lekar sa mudrom taktikom?

Danas pre 40 minuta
Student u svakom selu – tim studenti u blokadi: Možda sve još deluje neizvesno, ali suštinska promena je moguća

Student u svakom selu – tim studenti u blokadi: Možda sve još deluje neizvesno, ali suštinska promena je moguća

Danas pre 5 minuta
Gradonačelnik Novog Sada: Pevač Toni Cetinski da se izvini Novosađanima

Gradonačelnik Novog Sada: Pevač Toni Cetinski da se izvini Novosađanima

Danas pre 1 sat