Uživo - Gori ceo Bliski istok! Iranska raketa oborena iznad Turske, Amerika evakuisala konzulat (video)

Juče su nastavljene intenzivne borbe u ratu između Izraela i Amerike protiv Iran.

Tokom dana izvedeni su novi vazdušni napadi na iranske vojne i energetske ciljeve, uključujući skladišta goriva i naftnu infrastrukturu u blizini Teherana. Kao odgovor na to, Iran je lansirao rakete i dronove prema američkim bazama i savezničkim ciljevima u regionu. Sukobi su izazvali velike požare, materijalnu štetu i dodatno povećali napetosti na Bliskom istoku, dok međunarodna zajednica izražava zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja rata. Istog dana u Iranu je