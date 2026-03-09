Uživo - Gori ceo Bliski istok! Iranska raketa oborena iznad Turske, Amerika evakuisala konzulat (video)

Mondo pre 43 minuta  |  Uroš Matejić
Uživo - Gori ceo Bliski istok! Iranska raketa oborena iznad Turske, Amerika evakuisala konzulat (video)

Juče su nastavljene intenzivne borbe u ratu između Izraela i Amerike protiv Iran.

Tokom dana izvedeni su novi vazdušni napadi na iranske vojne i energetske ciljeve, uključujući skladišta goriva i naftnu infrastrukturu u blizini Teherana. Kao odgovor na to, Iran je lansirao rakete i dronove prema američkim bazama i savezničkim ciljevima u regionu. Sukobi su izazvali velike požare, materijalnu štetu i dodatno povećali napetosti na Bliskom istoku, dok međunarodna zajednica izražava zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja rata. Istog dana u Iranu je
Kurir pre 43 minuta
Kurir pre 8 minuta
Večernje novosti pre 8 minuta
IndeksOnline pre 1 sat
Nedeljnik pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
Blic pre 1 sat
