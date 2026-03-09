Vreme danas: Posle hladnog jutra sunčano, do 19 stepeni

U Srbiji će ujutro biti pretežno vedro i hladno, na krajnjem jugu umereno oblačno, uz mestimično slab prizemni mraz, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metara visine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana biće pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta Popodne je u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus jedan do osam stepeni, a najviša od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano, vetrovito i relativno toplo vreme. Duvaće