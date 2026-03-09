Vreme danas: Posle hladnog jutra sunčano, do 19 stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme danas: Posle hladnog jutra sunčano, do 19 stepeni

U Srbiji će ujutro biti pretežno vedro i hladno, na krajnjem jugu umereno oblačno, uz mestimično slab prizemni mraz, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metara visine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana biće pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta Popodne je u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus jedan do osam stepeni, a najviša od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano, vetrovito i relativno toplo vreme. Duvaće
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza: Pretežno sunčan i topao dan

Vremenska prognoza: Pretežno sunčan i topao dan

OK radio pre 18 minuta
Posle hladnog jutra sunčano, do 19 stepeni

Posle hladnog jutra sunčano, do 19 stepeni

Serbian News Media pre 38 minuta
Pretežno sunčano i toplo, vetrovito u košavskom području

Pretežno sunčano i toplo, vetrovito u košavskom području

Glas Zaječara pre 28 minuta
Od -2 do +20 u istom danu i olujni udari vetra: Najnovija prognoza RHMZ za ovu nedelju, ovog dana i pljuskovi

Od -2 do +20 u istom danu i olujni udari vetra: Najnovija prognoza RHMZ za ovu nedelju, ovog dana i pljuskovi

Blic pre 13 minuta
Kakvo nas vreme očekuje danas i narednih dana?

Kakvo nas vreme očekuje danas i narednih dana?

Danas pre 1 sat
Sunčan ponedeljak u Nišu: Temperatura do 18 stepeni

Sunčan ponedeljak u Nišu: Temperatura do 18 stepeni

Niške vesti pre 1 sat
Uživajte u lepom vremenu jer ovog datuma kreće pogoršanje

Uživajte u lepom vremenu jer ovog datuma kreće pogoršanje

Pravda pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije; Iran dobio novog vrhovnog vođu

BLOG UŽIVO: Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije; Iran dobio novog vrhovnog vođu

Insajder pre 8 minuta
Preminuo akademik matematičar Vladimir Rakočević

Preminuo akademik matematičar Vladimir Rakočević

Beta pre 8 minuta
Preminuo akademik matematičar Vladimir Rakočević

Preminuo akademik matematičar Vladimir Rakočević

Serbian News Media pre 8 minuta
Akademik Vladimir Rakočević preminuo u 74. godini

Akademik Vladimir Rakočević preminuo u 74. godini

Nedeljnik pre 8 minuta
Obustava saobraćaja na Mostu na Adi: Novi Beograd bez tramvaja do 5. maja, ukidaju se linije 7L i 9L

Obustava saobraćaja na Mostu na Adi: Novi Beograd bez tramvaja do 5. maja, ukidaju se linije 7L i 9L

Nova pre 3 minuta