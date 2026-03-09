Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Nova pre 1 sat
Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Drugim specijalnim letom avio kompanije Er Srbija iz Dubaija noćas je bezbedno vraćeno u Beograd 266 putnika, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Na drugom evakuacionom letu za Dubai od početka krize, delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodio je pomoćnik ministra Željko Jović, a ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima delegacija je krenula juče rano ujutro kako bi uspostavljanje još jednog vazdušnog mosta iz Beograda ka Bliskom istoku proteklo po planu, navodi se u saopštenju. Evakuacije državljana Srbije koji su izrazili želju da se iz bezbednosno ugroženih područja vrate u Srbiju počele su pre nekoliko
Bliski IstokDubaiAir Serbia

