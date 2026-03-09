Iran tuče, nema dilemu: Turska presrela drugi balistički projektil

Eskalacija...

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su NATO-ovi odbrambeni sistemi u turskom vazdušnom prostoru presreli balističku raketu ispaljenu iz Irana, što je drugi takav incident za pet dana, prenosi Tajms ov Izrael. "Balistička raketa lansirana iz Irana, koja je ušla u turski vazdušni prostor, neutralisana je sredstvima NATO-ove vazdušne i raketne odbrane u istočnom Mediteranu“, navodi se u saopštenju. Neki fragmenti oružja pali su na otvorenu teritoriju u južnom