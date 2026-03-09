BLISKOISTOČNI SUKOB: Novi napadi na zemlje Bliskog istoka, u Bahreinu povređena i deca; Tramp "nije zadovoljan" izborom Modžtabe Hamneija

RTV pre 54 minuta  |  RTS,Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Novi napadi na zemlje Bliskog istoka, u Bahreinu povređena i deca; Tramp "nije zadovoljan" izborom…

ABU DABI/RIJAD/MANAMA/TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage tvrde da su pogodile komandne centre Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i njenih dobrovoljačkih snaga Basidž u Isfahanu. Direktor IAEA Rafel Grosi tvrdi da se polovina iranskog obogaćenog uranijuma nalazi upravo u skladištima u Ishafanu. Novi udari Irana na lokacije u zemljama Persijskog zaliva, u Bahreinu povređene 32 osobe. Predsednik SAD Donald Tramp kaže da "nije zadovoljan“ imenovanjem Modžtabe Hamneija za novog iranskog vrhovnog

U napadu iranskih dronova na naselje Sitra u Bahreinu, rano jutros su ranjene najmanje 32 osobe, od kojih četiri teško, a među njima ima i dece kojima je bila potrebna hirurša intervencija, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje, prenosi agencija WAM. Sve povređene osobe su državljani Bahreina, a među njima je i 17-godišnja devojčica koja je zadobila teške povrede glave i oka, kao i dvoje dece uzrasta sedam i osam godina koja su zadobila teške povrede donjih
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Sukobi na Bliskom istoku: Iran dobio novog vrhovnog vođu, region pod udarima, NATO presreo raketu usmerenu ka Turskoj

Sukobi na Bliskom istoku: Iran dobio novog vrhovnog vođu, region pod udarima, NATO presreo raketu usmerenu ka Turskoj

NIN pre 1 sat
UŽIVO (FOTO/VIDEO) Talas sukoba na Bliskom istoku: Francuska šalje ratne brodove, Izrael izveo napad na jug Libana

UŽIVO (FOTO/VIDEO) Talas sukoba na Bliskom istoku: Francuska šalje ratne brodove, Izrael izveo napad na jug Libana

Newsmax Balkans pre 44 minuta
Kac: Izraleska vojska ubila jednog od čelnih vojnih lidera Hezbolaha

Kac: Izraleska vojska ubila jednog od čelnih vojnih lidera Hezbolaha

RTV pre 1 sat
Iran tuče, nema dilemu: Turska presrela drugi balistički projektil

Iran tuče, nema dilemu: Turska presrela drugi balistički projektil

Pravda pre 1 sat
UAE neće napadati Iran

UAE neće napadati Iran

B92 pre 1 sat
Ubijen komandant regionalne divizije Hezbolaha; Kac: Likvidiran u razornom vazdušnom napadu

Ubijen komandant regionalne divizije Hezbolaha; Kac: Likvidiran u razornom vazdušnom napadu

Večernje novosti pre 2 sata
NATO potvrdio da je presreo raketu koja je išla ka Turskoj

NATO potvrdio da je presreo raketu koja je išla ka Turskoj

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokHezbolahVašingtonTeheranRijadTel AvivKuvajtBahreinIzboriDonald TrampBejrutAbu Dabi

Svet, najnovije vesti »

„Biće podržan od strane duboke države“: Iran ima novog vrhovnog vođu, šta to znači?

„Biće podržan od strane duboke države“: Iran ima novog vrhovnog vođu, šta to znači?

Danas pre 14 minuta
Iranski zvaničnik: Spremni smo za dugotrajni rat sa SAD

Iranski zvaničnik: Spremni smo za dugotrajni rat sa SAD

Danas pre 14 minuta
G7 odlučila da još ne koristi strateške rezerve nafte ali je spremna da to učini

G7 odlučila da još ne koristi strateške rezerve nafte ali je spremna da to učini

Danas pre 1 sat
Lekarka koja je radila obdukciju Epstina objasnila zašto nije odmah zaključila da je reč o samoubistvu

Lekarka koja je radila obdukciju Epstina objasnila zašto nije odmah zaključila da je reč o samoubistvu

Danas pre 24 minuta
Novi talas napada na Izrael iz Irana

Novi talas napada na Izrael iz Irana

Vesti online pre 19 minuta