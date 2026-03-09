BLISKOISTOČNI SUKOB: Novi napadi na zemlje Bliskog istoka, u Bahreinu povređena i deca; Tramp "nije zadovoljan" izborom Modžtabe Hamneija

ABU DABI/RIJAD/MANAMA/TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage tvrde da su pogodile komandne centre Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i njenih dobrovoljačkih snaga Basidž u Isfahanu. Direktor IAEA Rafel Grosi tvrdi da se polovina iranskog obogaćenog uranijuma nalazi upravo u skladištima u Ishafanu. Novi udari Irana na lokacije u zemljama Persijskog zaliva, u Bahreinu povređene 32 osobe. Predsednik SAD Donald Tramp kaže da "nije zadovoljan“ imenovanjem Modžtabe Hamneija za novog iranskog vrhovnog

U napadu iranskih dronova na naselje Sitra u Bahreinu, rano jutros su ranjene najmanje 32 osobe, od kojih četiri teško, a među njima ima i dece kojima je bila potrebna hirurša intervencija, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje, prenosi agencija WAM. Sve povređene osobe su državljani Bahreina, a među njima je i 17-godišnja devojčica koja je zadobila teške povrede glave i oka, kao i dvoje dece uzrasta sedam i osam godina koja su zadobila teške povrede donjih