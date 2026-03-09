Mađarska uvodi gornje granice za cene benzina

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da će vlada te zemlje uvesti gornju granicu za cene benzina i dizela zbog situacije sa naftom na Bliskom istoku, preneo je portal Hirado.

"To znači 595 forinti (oko 177 RSD) za benzin i 615 forinti (oko 183 RSD) za dizel", rekao je Orban. Dodao je da će, kako bi se ove cene održale, biti otvorene državne rezerve. Mera stupa na snagu u ponoć, a odnosi se na vozila sa mađarskim registarskim tablicama i mađarskim registracionim dozvolama i važi za fizička lica, poljoprivrednike, prevoznike i preduzetnike. Prema rečima mađarskog premijera, vlada će uvesti zaštićenu cenu i za benzin i za dizel, iznad koje