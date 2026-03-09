Mađarska uvodi gornje granice za cene benzina

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Mađarska uvodi gornje granice za cene benzina

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da će vlada te zemlje uvesti gornju granicu za cene benzina i dizela zbog situacije sa naftom na Bliskom istoku, preneo je portal Hirado.

"To znači 595 forinti (oko 177 RSD) za benzin i 615 forinti (oko 183 RSD) za dizel", rekao je Orban. Dodao je da će, kako bi se ove cene održale, biti otvorene državne rezerve. Mera stupa na snagu u ponoć, a odnosi se na vozila sa mađarskim registarskim tablicama i mađarskim registracionim dozvolama i važi za fizička lica, poljoprivrednike, prevoznike i preduzetnike. Prema rečima mađarskog premijera, vlada će uvesti zaštićenu cenu i za benzin i za dizel, iznad koje
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Fico: Blokiraćemo veliku pozajmicu EU Ukrajini ako isporuke ruske nafte ne budu obnovljene

Fico: Blokiraćemo veliku pozajmicu EU Ukrajini ako isporuke ruske nafte ne budu obnovljene

Insajder pre 15 minuta
Mađarska donela važnu odluku za cenu goriva: Mere Viktora Orbana stupaju u ponoć

Mađarska donela važnu odluku za cenu goriva: Mere Viktora Orbana stupaju u ponoć

Mondo pre 25 minuta
Mađarska donela važnu odluku o ceni goriva: Stupa na snagu u ponoć, oglasio se i Orban

Mađarska donela važnu odluku o ceni goriva: Stupa na snagu u ponoć, oglasio se i Orban

Kurir pre 41 minuta
Fico: Ako Orban izgubi izbore, Slovačka će blokirati veliku pozajmicu EU Ukrajini ako isporuke ruske nafte ne budu obnovljene

Fico: Ako Orban izgubi izbore, Slovačka će blokirati veliku pozajmicu EU Ukrajini ako isporuke ruske nafte ne budu obnovljene

Nova pre 11 minuta
Orban doneo važnu odluku oko goriva: Stupa na snagu u ponoć!

Orban doneo važnu odluku oko goriva: Stupa na snagu u ponoć!

Blic pre 2 sata
Orban: Mađarska uvodi gornje granice za cene benzina i dizela

Orban: Mađarska uvodi gornje granice za cene benzina i dizela

Euronews pre 2 sata
Orban: Mađarska uvodi gornje granice za cene benzina i dizela

Orban: Mađarska uvodi gornje granice za cene benzina i dizela

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokMađarskanaftaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Tramp se oglasio o izboru Modžtabe Hamneija za vrhovnog vođu Irana

Tramp se oglasio o izboru Modžtabe Hamneija za vrhovnog vođu Irana

Danas pre 41 minuta
Razgovarali Putin i Tramp: Moskva tvrdi, važan deo odnosio se na ključnu situaciju u svetu

Razgovarali Putin i Tramp: Moskva tvrdi, važan deo odnosio se na ključnu situaciju u svetu

Blic pre 6 minuta
(Video) Teheran gori iznutra Vatra šiklja iz kanalizacije, grad se guši u otrovnom dimu, lekari izdali hitno upozorenje

(Video) Teheran gori iznutra Vatra šiklja iz kanalizacije, grad se guši u otrovnom dimu, lekari izdali hitno upozorenje

Blic pre 6 minuta
Naduvao 4,14 promila, nije znao za sebe! Muškarac (42) mrtav pijan vozio Zagrebom, sudija ga "odrao"

Naduvao 4,14 promila, nije znao za sebe! Muškarac (42) mrtav pijan vozio Zagrebom, sudija ga "odrao"

Blic pre 46 minuta
„Biće podržan od strane duboke države“: Iran ima novog vrhovnog vođu, šta to znači?

„Biće podržan od strane duboke države“: Iran ima novog vrhovnog vođu, šta to znači?

Danas pre 1 sat