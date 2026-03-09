Krunićeva i Danilina u četvrtfinalu turnira u Indijan Velsu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Krunićeva i Danilina u četvrtfinalu turnira u Indijan Velsu

INDIJAN VELS - Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u četvrtfinale WTA turnira u Indijan Velsu u dubl konkurenciji, pošto su danas u osmini finala pobedile Amerikanku Dezire Kravčuk i Ukrajinku Ljudmilu Kičenok 6:4, 6:1.

Meč je trajao 67 minuta. Krunićeva i Danilina će u četvrtfinalu igrati protiv pobednica meča Mira Andrejeva (Rusija)/Viktorija Mboko (Kanada) - Jelena Ostapenko (Letonija)/Hejli Baptist (SAD). WTA turnir u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara. Anisimova i Mboko u osmini finala turnira u Indijan Velsu Američka teniserka Amanda Anisimova plasirala se u osminu finala WTA turnira u Indijan Velsu, pošto je danas u trećem kolu pobedila Britanku Emu
