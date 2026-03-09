Ustavni sud poništio ukaz predsednice Osmani o raspuštanju Skupštine Kosova

Serbian News Media pre 1 sat
Ustavni sud poništio ukaz predsednice Osmani o raspuštanju Skupštine Kosova

Ustavni sud Kosova danas je privremeno suspendovao odluku predsednice Kosova Vjose Osmani o raspuštanju kosovske Skupštine.

Prema privremenoj meri, koja važi do 31. marta, zabranjuje se svaka radnja predsednice Kosova u vezi sa Dekretom od 6. marta, koji se odnosi na raspuštanje parlamenta. Žalbu Ustavnom sudu podneo je premijer Kosova Aljbin Kurti. Zabranjeno je i bilo kakvo postupanje Skupštine do kraja marta. U odluci se takođe ističe da je sudija Radomir Laban zatražio svoje izuzeće iz odlučivanja o zahtevu premijera Kosova za donošenje privremene mere i da je sud istog dana
