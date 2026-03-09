Vlada Srbije zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata

Vlada Srbije zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata

Vlada Srbije donela je na danas održanoj vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.

Ona podseća i da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na njihovu realnu cenu na berzi, te da država čini sve da zaštiti građane i privredu. Dubravka Đedović Handanović izjavila je da uprkos globalnim energetskim turbulencijama prioritet države ostaje stabilno snabdevanje energentima i zaštita građana od nestašica goriva. Govoreći o prodaji Naftne industrije Srbije ona je za Jutarnji program RTS-a rekla da se "svakodnevno
BerzaRTSVlada SrbijenaftaekonomijaDubravka Đedović

