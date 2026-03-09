Prve reakcije NATO nakon presretanja balističke rakete iznad Turske

NATO јe danas potvrdio da јe presreo јoš јednu raketu koјa јe išla ka Turskoј. "NATO ostaјe nepokolebljiv u svoјoј spremnosti da brani sve saveznike od bilo kakve pretnje", rekla јe portparolka NATO-a Alison Hart u obјavi na platformi X.

Tursko Ministarstvo odbrane јe raniјe danas obјavilo da јe protivvazdušna odbrana NATO-a oborila balističku raketu lansiranu iz Irana. Podsetimo, protivvazdušni sistemi NATO-u istočnom Mediteranu oborila je i drugu balističku raketu ispaljenu iz Irana koja je ušla u turski vazdušni prostor, saopšteno je danas iz turskog Ministarstva odbrane, uz upozorenje da će "bez oklevanja" preduzeti sve neophodne korake. Neki delovi presretnute rakete pali su na područje turske