Teške muke za Aleksandera Zvereva: Nikad teže dobio Nakašimu za osminu finala Indijan Velsa

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala Mastersa u Indijan Velsu, pošto je večeras u trećem kolu pobedio Amerikanca Brendona Nakašimu 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 31 minut. Zverev je četvrti teniser sveta, dok se Nakašima nalazi na 30. mestu ATP liste, a tokom susreta, može se reći da je Nemac imao dosta problema da nametne svoj ritam i da na kraju obezbedi plasman u narednu fazu Mastersa u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo je bio šesti međusobni duel nemačkog i američkog tenisera, a šesti trijumf Zvereva, možda i najteži do sada, uzimajući u obzir okolnosti. Nemački teniser će u osmini finala
