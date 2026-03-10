Cena nafte opala, Tramp preti Iranu: 'Čekaju vas vatra i oganj'

BBC News pre 17 minuta

Reuters/Dado Ruvić

Svetske cene nafte opale su nakon što su 9. marta u jednom trenutku skočile na skoro 120 dolara po barelu, što je najviše od 2022. godine, posle početka rusko-ukrajinskog rata.

Pad cene nafte usledio je pošto je američki predsednik Donald Tramp izjavio da će rat u Iranu biti završen „prilično brzo“, ali da Sjedinjene Američke Države još nisu „dovoljno pobedile“.

Tramp je izneo i oštru pretnju Iranu da će se suočiti sa „smrću, vatrom i ognjem" ako Teheran poremeti plovidbu u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih za svetski transport nafte.

Iran je uzvratio da neće dozvoliti izvoz „litra nafte“ iz regiona ako američko-izraelski napadi budu nastavljeni.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da će svaka arapska ili evropska zemlja koja protera izraelske i američke ambasadore sa svoje teritorije dobiti neograničen prolaz kroz Ormuski moreuz od 10. marta, javili su iranski državni mediji.

Kroz ovaj moreuz, širok oko 34 kilometra, prolazi gotovo petina svetske ponude nafte, što ga čini ključnim i visokorizičnim uskim grlom za globalna tržišta.

„Gađaćemo Iran 20 puta jače nego do sada ako učini bilo šta što bi zaustavilo protok nafte unutar Ormuskog moreuza.

„Pored toga, uništićemo mete zbog čega će Iranu biti praktično nemoguće da se ponovo izgradi kao nacija.

„Smrt, vatra i bes će vladati nad njima, ali se nadam i molim da se to ne dogodi", napisao je Tramp u objavi na njegovoj društvenoj mreži Istina ( Truth Social ) .

Tramp je naglasio da je to „poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim zemljama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz".

„Nadam se da će taj gest biti zaista cenjen", poručio je Tramp.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da je cilj akcije da oslobodi iranski narod „tiranije“ trenutnog režima, ali da je „na kraju krajeva, to na njima“.

„Nema sumnje da dosadašnjim akcijama lomimo kosti, a i dalje smo aktivni“, objavio je na društvenoj mreži Iks.

Međutim, Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova demantovao je da su izraelsko-američke snage ostvarile bilo kakve ciljeve.

„Ne mislim da imaju neki realan cilj u svojoj glavi“, rekao je u intervjuu PBS-u.

Aragči kaže da rast cena nafte „nije naša krivica“ i okrivio je za to „napade i agresiju koju su Izraelci i Amerikanci izvršili protiv nas“.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan upozorio je Iran da se kršenje turskog vazdušnog prostora „ne može opravdati“ i rekao da napadi na zemlje u regionu nikome ne pomažu.

U telefonskom razgovoru sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, on je rekao da Turska pokušava da otvori vrata diplomatiji kako bi pomogla da se rat okonča.

REUTERS/Kim Hong-Ji Zbog velikog rasta cene nafte, u nekim zemljama Azije mnogi su pojurili na benzinske stanice da naprave zalihe

Cena nafte je 9. marta prešla 100 dolara po barelu, prvi put posle četiri godine, izazivajući opštu zabrinutosti da bi eskalacija američko-izraelskog rata sa Iranom mogla trajno da poremeti snabdevanje kroz Ormuski moreuz.

Međutim, tokom dana cena nafte je pala za deset odsto, na ispod 90 dolara po barelu, a na to je, osim Trampove izjave, uticalo i saopštenje sedam najrazvijenijih zemalja (G7) da su spremne da oslobode naftu iz strateških rezervi ako bude potrebno.

Iran je objavio da će Modžtaba Hamnei naslediti oca, Alija Hamneija, na mestu vrhovnog vođe Irana, što ukazuje da su tvrdolinijaši i dalje na vlasti desetak dana od početka sukoba.

Tokom vikenda 7. i 8. marta, SAD i Izrael su pokrenuli nove talase vazdušnih napada na Iran, pogodivši brojne mete, među kojima i skladišta nafte.

Rano ujutru 9. marta u Aziji je cena nafte marke Brent porasla za oko 15,5 odsto na 107,16 dolara po barelu, dok je američka nafta marke Nymex Light Sweet porasla za više od 17 odsto - na 106,77 dolara.

U jednom trenutku, cena nafte je 9. marta dostigla i 120 dolara po barelu.

Tržišta su prošle nedelje bila relativno mirna, iako su milioni barela nafte i tečnog prirodnog gasa bili blokirani u Persijskom zalivu zbog problema sa prolaskom kroz Ormuski moreuz.

Međutim, eskalacija tokom vikenda, kao i snimci uništenja energetske infrastrukture u Iranu i u zemljama Persijskog zaliva, izazvali su veliku zabrinutost na tržištima.

Glavno pitanje sada je kako će se situacija razvijati.

Neki analitičari smatraju da bi, ako moreuz ostane zatvoren do kraja marta, cene nafte mogle da dostignu rekord i pređu 150 dolara po barelu.

Već zabeleženi rast verovatno će dovesti do daljeg povećanja cene benzina, kao i drugih derivata, poput avionskog goriva i ključnih komponenti za proizvodnju đubriva.

Azijska tržišta glavni su potrošači nafte i gasa iz zemalja Persijskog zaliva.

Pogledajte video: 'Reke vatre' u Teheranu posle napada na naftna skladišta

Već postoje naznake da azijski kupci podižu cene američkog gasa: neki tankeri koji su prvobitno išli za Evropu okreću se tačno na sredini Atlantika.

„Kratkoročno povećanje cena nafte, koje će brzo nestati kada se iranska nuklearna pretnja eliminiše, veoma je mala cena za bezbednost i mir za Sjedinjene Države i svet“, napisao je Tramp na njegovoj platformi Istina ( Truth Social) .

„SAMO BUDALE MISLE DRUGAČIJE!“, nastavio je velikim slovima.

Američki ministar energetike rekao je 8. marta da Izrael, a ne SAD, izvodi napade na energetsku infrastrukturu Irana, usred zabrinutosti zbog rasta domaćih cena benzina izazvanih ratom.

Jerusalim post ( The Jerusalem post ) objavio je 9. marta da su američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, Trampov zet, iznenada otkazali put u Izrael, planiran za 10. mart.

Iako zvaničnog objašnjenja nema, izvori izraelskog lista kažu da je razlog prvi ozbiljan nesporazum Vašingtona i Tel Aviva od početka napada na Iran.

Prema tvrdnjama neimenovanog američkog zvaničnika, glavni kamen spoticanja je razmera izraelskih napada na iranska naftna postrojenja proteklog vikenda.

Navodno su u Beloj kući bili iznenađeni intenzitetom tih udara, strahujući od potpunog kolapsa globalnog tržišta energenata i nekontrolisane eskalacije.

Srbija zabranjuje izvoz nafte i svih naftnih derivata

Vlada Srbije održala je 9. marta rano ujutru hitnu sednicu na kojoj je doneta odluka o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.

„Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta, a potom ćemo donositi dalje odluke.

„Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, prenela je Radio-televizija Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima sigurne rezerve dizela i benzina za 90 dana.

REUTERS/Lisa Marie David

U Hrvatskoj poskupeli benzin i gas

Prema odluci hrvatske Vlade, od 10. marta do naredne dve nedelje benzin će poskupeti za četiri centa, a dizel za sedam centi po litru.

Prema novim cenama, benzin eurosuper će od 10 marta koštati 1,50 evro po litru, što je za četiri centi više nego sada.

Bez vladinih mera koštao bi 1,55 evra po litru, rekao je premijer Andrej Plenković.

Eurodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 evra po litru, a bez vladinih mera koštao bi 1,72 evra, dodao je.

Dosadašnja cena bila je 1,48 evra za litar.

Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare koštaće 89 centi, što je devet centi više nego do sada.

Nova cena gasa od 10. marta biće 2,40 evra za kilogram, što je dva centa više nego do sada.

Crna Gora: 'Zalihe naftnih derivata dovoljne za dva meseca'

Premijer Milojko Spajić izjavio je da Crna Gora sada ima strateške rezerve naftnih derivata koje, zajedno sa zalihama privrednih subjekata, omogućavaju stabilno snabdevanje i normalnu potrošnju oko dva meseca.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.10.2026)