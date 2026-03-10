Komesar za Ekspo Jagoda Lazarević potpisala ugovore sa 13 zemalja

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar Ekspo 2027 Jagoda Lazarević potpisala je danas ugovore o učešću na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd sa komesarima za ovu izložbu iz 13 zemalja, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije.

Ugovori su danas u okviru drugog sastanka učesnika Ekspoa potpisani sa komesarima za Ekspo 2027 iz Azerbejdžana, Nemačke, Sao Tome i Prinsipe, Grčke, Lesota, Ugande, Alžira, Beninija, Burkine Faso, Burundija, Konga, Eritree, Senegala i Maldiva. Sastanku su prisustvovali visoki predstavnici državnih institucija, međunarodnih organizacija i nacionalnih delegacija a učesnicima susreta planove svojih zemalja na izložbi u Beogradu predstavili su ministri, ambasadori i