Potpisani novi ugovori za EXPO 2027: Još 13 zemalja potvrdilo učešće na izložbi u Beogradu (foto)

Potpisani novi ugovori za EXPO 2027: Još 13 zemalja potvrdilo učešće na izložbi u Beogradu
U Beogradu je održan prvi dan Drugog susreta međunarodnih učesnika izložbe EXPO 2027 u Centru Sava Komesarka Jagoda Lazarević je potpisala ugovore o učešću sa predstavnicima 13 država U Beogradu je danas, u Centru Sava, održan prvi dan Drugog susreta međunarodnih učesnika izložbe EXPO 2027, na kojem su potpisani novi ugovori o učešću zemalja na specijalizovanoj svetskoj izložbi koja će biti održana u srpskoj prestonici 2027. godine. Ugovore o učešću potpisala je
