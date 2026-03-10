Isključenja struje za danas
Glas Šumadije pre 28 minuta | Nikoleta Jošović
09:00 – 12:00 Braće Hadžića 59 – 87, 58 – 64, Daničićeva 101 – 115, 124 – 126 09:00 – 14:00 Miloja Radosavljevića, Vojvode Micka, Stevana Milutinovića, Jelene Radojkić 10:00 – 13:00 Korićani, Dragobraća, Drenovac, Đuriselo, Sumurovac, Goločelo, Ljubić 09:00 – 12:00 oktobra, Cara Dušana, Kralja Petra Prvog, Tanaska Rajića, Dimitrija Tucovića, Filipa Višnjića, Gavrila Principa, Knez Mihajlova, Nikole Pašića, Stevana Sinđelića, Svetozara Markovića, Ustanička, Vojvode