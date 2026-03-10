Isključenja struje za danas

Glas Šumadije pre 28 minuta  |  Nikoleta Jošović
Isključenja struje za danas
09:00 – 12:00 Braće Hadžića 59 – 87, 58 – 64, Daničićeva 101 – 115, 124 – 126 09:00 – 14:00 Miloja Radosavljevića, Vojvode Micka, Stevana Milutinovića, Jelene Radojkić 10:00 – 13:00 Korićani, Dragobraća, Drenovac, Đuriselo, Sumurovac, Goločelo, Ljubić 09:00 – 12:00 oktobra, Cara Dušana, Kralja Petra Prvog, Tanaska Rajića, Dimitrija Tucovića, Filipa Višnjića, Gavrila Principa, Knez Mihajlova, Nikole Pašića, Stevana Sinđelića, Svetozara Markovića, Ustanička, Vojvode
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Havarijska isključenja vode za danas

Havarijska isključenja vode za danas

Glas Šumadije pre 3 minuta
Havarijska isključenja vode u više naselja u Kragujevcu 10. marta

Havarijska isključenja vode u više naselja u Kragujevcu 10. marta

iKragujevac pre 13 minuta
Planirana isključenja struje u Kragujevcu i okolini 10. marta

Planirana isključenja struje u Kragujevcu i okolini 10. marta

iKragujevac pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Otvoren konkurs za nagradu „Dušan Mitić Car” namenjene fotoreporterima

Otvoren konkurs za nagradu „Dušan Mitić Car” namenjene fotoreporterima

Gradski portal 018 pre 18 minuta
Elektrodistribucija Niš – 10.03.2026

Elektrodistribucija Niš – 10.03.2026

Gradski portal 018 pre 23 minuta
Havarijska isključenja vode za danas

Havarijska isključenja vode za danas

Glas Šumadije pre 3 minuta
Isključenja struje za danas

Isključenja struje za danas

Glas Šumadije pre 28 minuta
Havarijska isključenja vode u više naselja u Kragujevcu 10. marta

Havarijska isključenja vode u više naselja u Kragujevcu 10. marta

iKragujevac pre 13 minuta