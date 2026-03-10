Možemo verovati Rusima kada kažu da ne pomažu Iranu! "Nisam policajac, ali im verujem na reč!"

Kurir pre 13 minuta
Možemo verovati Rusima kada kažu da ne pomažu Iranu! "Nisam policajac, ali im verujem na reč!"

Od najnovijeg Hronološki Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof izjavio je da je od Rusije zatražio da ne deli obavještajne podatke sa Teheranom.

U razgovoru sa novinarima u predsedničkom avionu, Vitkof je potvrdio da je Moskvi jasno preneo taj zahtev. Na pitanje veruje li da Rusija uprkos tome pomaže Iranu, odgovorio je: „Nadam se da ne“. „Nisam obaveštajac, pa vam ne mogu reći. Mogu vam reći da su nam juče, u pozivu sa predsednikom Trampom, Rusi rekli da nisu delili informacije. To su rekli. Možemo im verovati na reč. Nadajmo se da ne dele“, rekao je Vitkof. S druge strane, predsednik Donald Tramp izjavio
BLOG UŽIVO Amerika za prva dva dana rata sa Iranom potrošila 5,6 milijardi dolara, eksplozije odjekuju Teheranom, Putin…

Nova pre 14 minuta
Nepoznata osoba rano jutros zapucala na američki konzulat u Torontu, tokom vikenda napadnute dve sinagoge

Nedeljnik pre 24 minuta
(Video) Pucano na zgradu američkog konzulata! Drama u Kanadi: Ispaljeno više hitaca, policija traga za napadačem

Blic pre 29 minuta
Putin drugi put u poslednjih nedelju dana razgovarao sa predsednikom Irana

Vesti online pre 44 minuta
Tramp preti, ali Ormuski moreuz ostaje zatvoren

Politika pre 19 minuta
Američka vojska nije pratila brodove kroz Ormuski moreuz

Politika pre 4 minuta
Britanski razarač HMS Dragon isplovio iz Portsmuta za istočni Mediteran

Politika pre 34 minuta
