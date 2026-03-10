Možemo verovati Rusima kada kažu da ne pomažu Iranu! "Nisam policajac, ali im verujem na reč!"

Od najnovijeg Hronološki Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof izjavio je da je od Rusije zatražio da ne deli obavještajne podatke sa Teheranom.

U razgovoru sa novinarima u predsedničkom avionu, Vitkof je potvrdio da je Moskvi jasno preneo taj zahtev. Na pitanje veruje li da Rusija uprkos tome pomaže Iranu, odgovorio je: „Nadam se da ne“. „Nisam obaveštajac, pa vam ne mogu reći. Mogu vam reći da su nam juče, u pozivu sa predsednikom Trampom, Rusi rekli da nisu delili informacije. To su rekli. Možemo im verovati na reč. Nadajmo se da ne dele“, rekao je Vitkof. S druge strane, predsednik Donald Tramp izjavio