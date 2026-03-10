Uživo - Irance danas čeka pakao! Mediji javljaju da je Modžtaba ranjen, ubijen komandant Hezbolaha

Mondo pre 1 sat  |  Jovana Radovanović
Juče (9. marta) nastavljena je eskalacija rata na Bliskom istoku između Irana s jedne strane i Izraela i Amerike s druge.

Tokom noći Iran je lansirao rakete i dronove prema više ciljeva u regionu, uključujući zemlje Persijskog zaliva, a u Bahreinu je u jednom napadu ranjeno najmanje 32 ljudi, među kojima i deca. Protivvazdušna odbrana u državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Turske presrela je deo projektila. Istovremeno su nastavljeni izraelski vazdušni napadi na položaje povezanih sa Iranom, posebno na ciljeve pokreta Hezbolah u Libanu. Sukob se proširio na više
"Vojne posledice biće na dosad neviđenom: Nivou!" Situacija na Bliskom istoku upravo se jako zakuvala! Iran postavlja opasnu…

Blic pre 20 minuta
Tramp zapretio Iranu "20 puta jačim" udarom; Laridžani: Ormuski moreuz – moreuz poraza i patnje za ratne huškače

RTS pre 20 minuta
Napad na Emirate: PVO presrela devet balističkih raketa i 35 dronova

Politika pre 15 minuta
Zaharova: Sukob na Bliskom istoku eskalira

Politika pre 10 minuta
Rat je investicija; Objavljeni podaci o američkim žrtvama; Amerikanci pobegli od iranskih raketa (foto/video)

Večernje novosti pre 20 minuta
Zaharova: Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku, pozivamo sve strane za pregovarački sto

Sputnik pre 50 minuta
Uživo "Pakleni plan" Teherana: Mine u Ormuskom moreuzu? Iran pokrenuo novi talas napada FOTO/VIDEO

B92 pre 44 minuta
NATOIranLibanIzraelBliski IstokHezbolahKiparKatarTurska

Sumorna dilema pred Trampovom administracijom: Ekonomski kolaps ili pomorska katastrofa?

Danas pre 15 minuta
Novi vrhovni vođa Irana poseduje dva luksuzna stana blizu izraelske ambasade u Londonu

Danas pre 30 minuta
Tramp sateran u ćošak: Gubi rat u Iranu zbog tri katastrofalne greške, a sada mu preti i opasan Putinov potez (video)

Blic pre 1 sat
(Video) Kada bi Tramp gađao ovo ostrvce Iran bi totalno propao! Ipak, postoji dobar razlog zašto to nikad neće uraditi

Blic pre 35 minuta
Horor u Beču: Otac presreo sinove ispred škole i ugurao ih u auto, oglasio se jezivom porukom: Pravi užas otkriven tek…

Blic pre 30 minuta