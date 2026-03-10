Uživo - Irance danas čeka pakao! Mediji javljaju da je Modžtaba ranjen, ubijen komandant Hezbolaha

Juče (9. marta) nastavljena je eskalacija rata na Bliskom istoku između Irana s jedne strane i Izraela i Amerike s druge.

Tokom noći Iran je lansirao rakete i dronove prema više ciljeva u regionu, uključujući zemlje Persijskog zaliva, a u Bahreinu je u jednom napadu ranjeno najmanje 32 ljudi, među kojima i deca. Protivvazdušna odbrana u državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Turske presrela je deo projektila. Istovremeno su nastavljeni izraelski vazdušni napadi na položaje povezanih sa Iranom, posebno na ciljeve pokreta Hezbolah u Libanu. Sukob se proširio na više