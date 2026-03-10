Italiju pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni, osetio se u više evropskih zemalja

Zemljotres jačine 6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je tokom noći Italiju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 375 kilometara i udaljenosti 43 kilometra od Napulja. Prema izveštajima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio u više evropskih zemalja. Očevici kažu da se zemljotres osetio u Zadru, na Malti, u Tetovu, na jugu Srbije, švajcarskom Luganu, čak i u Slovačkoj. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, prenosi Korijere dela sera. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.