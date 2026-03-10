Jak zemljotres pogodio Italiju: Potres se osetio i u jednom delu Srbije

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Jak zemljotres pogodio Italiju: Potres se osetio i u jednom delu Srbije

Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je tokom noći Italiju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 375 kilometara i udaljenosti od 43 kilometra od Napulja. Prema izveštajima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio u više evropskih zemalja. Očevici kažu da se zemljotres osetio u Zadru, na Malti, u Tetovu, na jugu Srbije, švajcarskom Luganu čak i u Slovačkoj. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, prenosi Korijere dela sera. Nije izdato upozorenje na opasnost od
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Italiju pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni, osetio se u više evropskih zemalja

Italiju pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni, osetio se u više evropskih zemalja

N1 Info pre 3 sata
Italiju pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni, osetio se širom Evrope

Italiju pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni, osetio se širom Evrope

Insajder pre 4 sati
Jak zemljotres pogodio Italiju, osetio se do juga Srbije

Jak zemljotres pogodio Italiju, osetio se do juga Srbije

Blic pre 3 sata
Italiju pogodio snažan zemljotres, osetio se širom Evrope

Italiju pogodio snažan zemljotres, osetio se širom Evrope

Vesti online pre 3 sata
Italiju pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni, osetio se u više evropskih zemalja

Italiju pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni, osetio se u više evropskih zemalja

Newsmax Balkans pre 3 sata
Italiju pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni, osetio se širom Evrope

Italiju pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni, osetio se širom Evrope

RTV pre 4 sati
Jak zemljotres pogodio Italiju, osetio se i u Srbiji

Jak zemljotres pogodio Italiju, osetio se i u Srbiji

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresItalijaZadarZemljotres u ItalijiTetovosrbijapotres

Svet, najnovije vesti »

Sutra u Novom Sadu do 20 stepeni

Sutra u Novom Sadu do 20 stepeni

Radio 021 pre 4 minuta
Ovo je uslov Irana za slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz

Ovo je uslov Irana za slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz

Danas pre 9 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 9 minuta
Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Sputnik pre 8 minuta
Tokom dana pretežno sunčano

Tokom dana pretežno sunčano

RTV Novi Pazar pre 3 minuta