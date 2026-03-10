Zelenski: SAD predložile razgovore između Ukrajine i Rusije sledeće nedelje

Zelenski: SAD predložile razgovore između Ukrajine i Rusije sledeće nedelje
N1 Info pre 1 sat | Beta
Sjedinjene Američke Države su predložile održavanje nove runde razgovora između Ukrajine i Rusije sledeće nedelje, uz američko posredovanje, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, precizirajući da bi razgovori mogli da budu održani u Švajcarskoj ili Turskoj. "Očekujemo da će se sastanak održati sledeće nedelje.
To je američki predlog, ali, da budem iskren, videćemo šta će se desiti na Bliskom istoku do tada. Sastanak bi mogao da bude u Švajcarskoj ili Turskoj", rekao je Zelenski tokom onlajn konferencije za novinare. Predsednik Ukrajine je ranije danas na platformi Iks (X) napisao da imao telefonski razgovor sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i precizirao da je Turska izrazila spremnost da bude domaćin tog novog trilateralnog sastanka u pokušaju