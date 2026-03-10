Jokić do novog tripl-dabla u porazu Denvera od Oklahome

Košarkaši Denvera poraženi su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu od Oklahome 126:129, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Srpski centar Nikola Jokić je predvodio Denver sa 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, što je njegov 24. tripl-dabl u sezoni i ukupno 188. u karijeri. Istakli su se i Tim Hardavej Junior sa 28 poena i Aron Gordon sa 23 poena i 10 skokova. Najbolji u pobedničkom timu bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena i 15 asistencija, bez ijedne izgubljene lopte, čime je postao tek drugi igrač u istoriji NBA koji je zabeležio takav učinak. Upisao je i devet skokova. U