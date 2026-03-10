Peskov: Još nema konkretnih datuma za sledeće pregovore o Ukrajini

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da još nema konkretnih datuma ili lokacija za sledeću rundu trilateralnih pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini. "Još nema konkretnih datuma za nastavak, niti konkretnih lokacija", rekao je Dmitrij Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje RIA Novosti da li su se pojavile nove informacije o nastavku trilateralnih pregovora o mirovnom rešenju u Ukrajini, nakon jučerašnjeg telefonskog razgovora ruskog i američkog
Vladimir PutinUkrajinaDonald TrampRat u Ukrajini

