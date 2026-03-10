Deficit budžeta u januaru 37,6 milijardi dinara

U januaru 2026. godine ostvaren je deficit republičkog budžeta u iznosu od 37,6 milijardi dinara, a planirani je bio 55,1 milijardu dinara, saopštilo je danas Munistarstvo finansija Srbije.

Naplaćeni su, kako je navedeno, prihodi u iznosu od 190 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 160 milijardi dinara, a najveći deo je ostavren uplatom poreza na dodatu vrednost (PDV) od 85,1 miijardu dinara i akciza u iznosu od 42,8 milijardu dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 29,2 milijardi dinara, a priliv donacija u januaru iznosio je 700 miliona dinara. Rashodi su izvršeni u iznosu od 227,5 milijardi dinara od čega su kapitalni