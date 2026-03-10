Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Nova pre 5 sati
Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Zemljotres magnitude 6.1 stepen po Rihteru zabeležen je u utorak, 10. mart 2026 u 00:03 časova, na području južne Italije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa bio je na 68 kilometara severno od Napulja. Potres je bio toliko jak da se dobro osetio čak i na Malti. "Treslo je gotovo minut, flaše sa vodom su drhtale", piše jedna stanovnica Malte. Javljaju se i građani Slovačke, koji tvrde da su osetili podrhtavanje tla. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.
