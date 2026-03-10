U Srbiji ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

U Srbiji će tokom dana biti sunčano i za ovaj period godine toplo vreme, a posle podne se na zapadu i jugozapadu ponegde očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru će ponegde biti slabog prizemnog mraza, a lokalno i na dva metra visine, uz izolovanu pojavu magle i niske oblačnosti koja se u pojedinim delovima Timočke Krajine može zadržati i pre podne. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od minus dva do devet stepeni, najviša od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će danas, posle prohladnog jutra, biti