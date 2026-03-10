U Srbiji ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Nova pre 2 sata
U Srbiji ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

U Srbiji će tokom dana biti sunčano i za ovaj period godine toplo vreme, a posle podne se na zapadu i jugozapadu ponegde očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru će ponegde biti slabog prizemnog mraza, a lokalno i na dva metra visine, uz izolovanu pojavu magle i niske oblačnosti koja se u pojedinim delovima Timočke Krajine može zadržati i pre podne. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od minus dva do devet stepeni, najviša od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će danas, posle prohladnog jutra, biti
Proleće i olujna košava, evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za utorak, 10. mart

Večernje novosti pre 1 sat
Sunčano i toplo, temperature do 20 stepeni

RTV pre 2 sata
Vreme danas: Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Danas pre 2 sata
"Imamo 11 zahteva za pomoć u zaštiti od 'šahida'"; Zelenski kaže da će Kijev da pomogne u odbrani od Irana

Kurir pre 52 minuta
Sijarto: EU potrebna nova energija, mogu da je donesu zemlje Zapadnog Balkana

Politika pre 58 minuta
(Mapa) čišćenje Rodinskog Nova faza ruske ofanzive: Žestoke borbe u sektoru Dobropolje, Konstantinovka i Slavjansk

Večernje novosti pre 43 minuta
Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Nova pre 1 sat
Snažan zemljotres pogodio Italiju Osetio se čak do Uroševca, svedočenja stižu sa celog Balkana: "Čudan pokret, kao da…

Blic pre 1 sat