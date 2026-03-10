Đurić: Laž da smo odustali od Kosmeta

Predsednik Srpskog pokreta Dveri Ivan Kostić izjavio je juče da iz Đurićevog kabineta zahtevano od ruskog Ministarstva spoljnih poslova da se Rusija ubuduće u Savetu bezbednosti UN ne bavi temom Kosova i Metohije. Šta kaže šef srpske diplomatije?

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, govoreći o navodima u medijima da je Srbija od Rusije tražila da ne tematizuje pitanje Kosova i Metohije u Savetu bezbednosti UN, rekao je da su to dezinformacije. "U vreme društvenih mreža svako može tendenciozno da plasira informaciju da tobože ja ili Ministarstvo spoljnih poslova, umesto da se borimo za Kosovo i Metohiju, još tražimo da se drugi koji hoće - ne bore. Vrlo je teško takve dezinformacije demantovati na dnevnom