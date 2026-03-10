Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je danas na roditelje, škole i sve učesnike u obrazovnom sistemu da posebnu pažnju posvete bezbednosti dece prilikom korišćenja lakih električnih vozila, takozvanih električnih trotineta.

U saopštenju se podseća da su električni trotineti u poslednjih nekoliko godina postali sve prisutniji u saobraćaju, a sve češće ih koriste i deca školskog uzrasta, ali da njihova upotreba nosi određene rizike, naročito ukoliko se ne poštuju saobraćajni propisi i pravila bezbednog ponašanja. “Lakim električnim vozilom na javnim putevima ne sme upravljati lice mlađe od 14 godina, obavezna je upotreba zaštitne biciklističke kacige, a vozači su dužni da se kreću