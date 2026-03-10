Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Beta pre 24 minuta

Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je danas na roditelje, škole i sve učesnike u obrazovnom sistemu da posebnu pažnju posvete bezbednosti dece prilikom korišćenja lakih električnih vozila, takozvanih električnih trotineta.

U saopštenju se podseća da su električni trotineti u poslednjih nekoliko godina postali sve prisutniji u saobraćaju, a sve češće ih koriste i deca školskog uzrasta, ali da njihova upotreba nosi određene rizike, naročito ukoliko se ne poštuju saobraćajni propisi i pravila bezbednog ponašanja.

"Lakim električnim vozilom na javnim putevima ne sme upravljati lice mlađe od 14 godina, obavezna je upotreba zaštitne biciklističke kacige, a vozači su dužni da se kreću biciklističkim stazama, biciklističkim trakama ili pešačko-biciklističkim stazama gde one postoje. Takođe, nije dozvoljeno prevoziti drugo lice na električnom trotinetu", ukazala je agencija. 

Podaci ukazuju da se deo saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju laka električna vozila odnosi upravo na mlađe učesnike u saobraćaju, što dodatno ukazuje na značaj edukacije i nadzora od strane odraslih.

"Agencija za bezbednost saobraćaja zato upućuje apel roditeljima da razgovaraju sa svojom decom o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, da vode računa o uzrastu deteta i da obezbede upotrebu zaštitne opreme, pre svega biciklističke kacige. Pozivamo škole da, u okviru svojih aktivnosti usmerenih na bezbednost učenika, skrenu pažnju učenicima i roditeljima na pravila bezbedne upotrebe električnih trotineta i na značaj poštovanja saobraćajnih propisa", piše u saopštenju agencije.

(Beta, 10.03.2026)

Povezane vesti »

Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Jugmedia pre 48 minuta
Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Niške vesti pre 58 minuta
Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Serbian News Media pre 23 minuta
Još jedno upozorenje: Mlađima od 14 godina električni trotineti zabranjeni

Još jedno upozorenje: Mlađima od 14 godina električni trotineti zabranjeni

Bujanovačke pre 53 minuta
Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Radio sto plus pre 13 minuta
Apel roditeljima i školama: Sve više dece koristi električne trotinete

Apel roditeljima i školama: Sve više dece koristi električne trotinete

B92 pre 39 minuta
Hitno upozorenje Agencije za bezbednost saobraćaja: Roditelji, ovo morate da znate!

Hitno upozorenje Agencije za bezbednost saobraćaja: Roditelji, ovo morate da znate!

Telegraf pre 43 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Drveni pragovi na Mostu na Adi ipak će se menjati noću - A onda nanovo isti posao za dve godine?

Drveni pragovi na Mostu na Adi ipak će se menjati noću - A onda nanovo isti posao za dve godine?

Ekapija pre 8 minuta
Tragedija u Vranju: Tinejdžer (18) umro dok je igrao fudbal

Tragedija u Vranju: Tinejdžer (18) umro dok je igrao fudbal

Blic pre 8 minuta
(Foto) Ovo je cenovnik putarina na autoputevima u Srbiji: Najduža deonica košta i više od 100 evra za ovu kategoriju vozila

(Foto) Ovo je cenovnik putarina na autoputevima u Srbiji: Najduža deonica košta i više od 100 evra za ovu kategoriju vozila

Dnevnik pre 8 minuta
"Pet dana sam bio bez svesti": Dačićeva prva izjava nakon što je sa upalom pluća završio na respiratoru

"Pet dana sam bio bez svesti": Dačićeva prva izjava nakon što je sa upalom pluća završio na respiratoru

NIN pre 9 minuta
Đurić: Prioritet bezbedan povratak ljudi u Srbiju, do sada se vratilo njih 2.500

Đurić: Prioritet bezbedan povratak ljudi u Srbiju, do sada se vratilo njih 2.500

Euronews pre 8 minuta