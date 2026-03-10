Đurić: Nikada nećemo odustati od srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, tendenciozne dezinformacije

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da se nikada neće odustati od borbe za srpski narod kao i za Srbiju na Kosovu i Metohiji i istakao da su u pitanju tendenciozne dezinformacije da je Srbija navodno od Rusije tražila da se u Savetu bezbednosti UN ne bavi pitanjem KiM.

Đurić je naglasio da u eri društvenih mreža svako tendenciozno može da plasira dezinformacije kao što su ta da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije umesto da se bori za AP KiM, traži od drugih da se tim pitanjem ne bave i poručio da je diplomatska borba Srbije neprekidna. "Vrlo je teško takve dezinformacije na dnevnom nivou demantovati, ali ja se trudim da ih demantujemo radom. I zaista se trudimo da svaka naša ambasada, svaki naš konzulat, naročito naše misije u