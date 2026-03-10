"Karte smo platili 5.000 €, više nego ceo odmor" Dado sa trudnom ženom i decom o povratku: "Raspali smo se..."

"Karte smo platili 5.000 €, više nego ceo odmor" Dado sa trudnom ženom i decom o povratku: "Raspali smo se..."

Pevač Dado Polumenta i njegova trudna supruga Ivona Polumenta konačno su stigli sa decom u Srbiju nakon produženog boravka na Maldivima.

Par je otkrio detalje teške situacije tokom povratka, koja je trajao više od 30 sati. - Iskreno, ovo je bio najdruži put i u mom životu i otkako smo mi zajedno. Ovo je neverovatno - rekao je Dado, a supruga Ivona se nadovezala: - Putujemo više od 30 sati, sa pauzama, sa avionom, čekanjem. Ne znam kako sam izdržala, trudna, evo čitava sam. Bilo je teško. - Ona se dobro držala. Imali smo dva leta od po 4 sata, jedan od 13 i po sati, i jedan od sat i po, vidite,
