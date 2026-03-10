Pred nama pravi prolećni dan: temperatura do 20 stepeni

U Srbiji u utorak jutro vedro i hladno, u južnim i centralnim predelima uz mraz, a u dolinama i kotlinama i sa maglom.

Tokom dana sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine, na zapadu uz nešto više oblačnosti. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak. Jutarnja temperatura od -2 na jugu do 7 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 14°C. U Beogradu u utorak sunčano i veoma toplo. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 7 stepeni, maksimalna dnevna 19°C. (Telegraf.rs)