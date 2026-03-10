“Naredne dve nedelje su presudne…”

Zamenik komandanta mornarice Iranske revolucionarne garde (IRGC) Mohamad Akbarzade izjavio je u ponedeljak da su naredne dve nedelje rata presudne i da bi mogle da odrede dalji tok sukoba između Irana sa jedne i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa druge strane.

On je ocenio da su vojna snaga Irana i otpor stanovništva do sada osujetili planove, kako je naveo, “hegemonističkih sila”, prenosi iranska agencija Fars. “Slepi napadi na nestrateške tačke su dokaz ove tvrdnje. Druga nedelja biće najvažniji period rata. Ako Iran može da održi prednost kao prošle nedelje, što je lako moguće, trebalo bi da očekujemo novi signal od Sjedinjenih Država da se rat zaustavi”, rekao je on, napominjući da su “procene neprijatelja